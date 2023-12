L’Inter di Simone Inzaghi è focalizzata al massimo sulla sfida Scudetto con la Juventus, escluso un big dalla Champions

Non vuole perdere nemmeno un colpo in campionato l’Inter. I nerazzurri sono impegnati nella lotta scudetto con la Juventus e utilizzano al massimo la profondità della propria rosa per ricalibrare le energie.

Secondo quanto riportato da TMW non a caso, nella sfida di domani sera contro la Real Sociedad Simone Inzaghi potrebbe scegliere di non schierare Lautaro Martinez. Il bomber lascerebbe dunque spazio a Sanchez, per poi tornare titolare nella delicata gara di Serie A con la Lazio.

