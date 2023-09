Inzaghi, piedi per terra: l’annuncio del tecnico nerazzurro dopo la vittoria nel derby per 5-1 contro il Milan

Simone Inzaghi, a Dazn, ha così parlato dopo il 5-1 dei nerazzurri con il Milan, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto, dove se la vedrà anche con la Juve.

CAMPIONATO – «Siamo solo all’inizio, non abbiamo fatto ancora nulla, ma siamo contenti di aver regalato questa gioia ai tifosi. Mkhitaryan? Lo conosciamo tutti: leggo tutto, ma ascolto poco. Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi. Ero preoccupato, perché nelle prime giornate abbiamo avuto una settimana per preparare questa partita, invece questa volta no. Mi fa enormemente piacere vincere il derby tutta la gente, la società. Quattro derby vinti ci hanno portato un trofeo e una finale di Champions, oltre a questo momentaneo primato in classifica»

