Non ha dubbi il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Il ko in Coppa Italia contro il Bologna non avrà ripercussioni per l’Inter, in piena lotta campionato con la Juventus. Ecco un estratto delle dichiarazioni del condottiero dei nerazzurri in conferneza stampa dopo la debacle di San Siro con il club di Thiago Motta.

LAUTARO – «Ha questo affaticamento, che sembra abbastanza sotto controllo, poi bisognerà vedere le prossime ore. Giocando tra meno di settantadue ore, sarà da valutare. Per sabato pensiamo di recuperare Sanchez, ma vediamo come andrà».

DISPIACERE – «Un grandissimo rimpianto, abbiamo messo dentro tanti giocatori e abbiamo difficoltà dietro. Nei novanta minuti abbiamo concesso poco e creato tantissimo, al di là del rigore. Questo è il calcio, ci servirà da lezione: come accade spesso, dovremo essere bravi ad analizzare. L’ultimo quarto d’ora dovevamo essere bravi, ma la fatica si faceva sentire: ci sono tanti giocatori che hanno giocato tantissimo. Tra 72 ore di nuovo in campo: dispiace, ma è giusto lasciarci l’eliminazione alle spalle».

RIPERCUSSIONI – «No, dobbiamo essere bravi, perché anche nelle sconfitte bisogna imparare e crescere. Siamo incazzati neri tutti quanti, perché la Coppa Italia ci ha dato tanto negli anni. Bisogna accettare la sconfitta».

