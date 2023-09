Inzaghi condottiero dell’Inter. Dopo il rinnovo ufficializzato del tecnico, l’obiettivo è inseguire la seconda stella

L’annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi arriva durante la sosta, dopo una partenza sprint dell’Inter in campionato con nove punti conquistati, otto gol segnati e nessuno subito. Al prossimo derby, i nerazzurri ci arriveranno con un allenatore fresco di rinnovo e saldamente al suo posto sulla panchina: in due anni Simoncino ha portato quattro coppe (due volte la Supercoppa e altrettante la Coppa Italia) e ha trascinato il club in finale di Champions League, persa contro il Manchester City a Istanbul.

Ora c’è da inseguire il colpo grosso: lo scudetto e la seconda stella. Inzaghi sempre più condottiero dei nerazzurri: il rinnovo è un premio al lavoro svolto fino a questo momento. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

