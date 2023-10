Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato il match di domani di Champions League annunciando il recupero di Cuadrado.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha messo in guardia i suoi per la sfida di domani contro il Benfica; ecco le sue parole. “Sarà una partita impegnativa, incontriamo una squadra che gioca ad altissima intensità. Ha vinto tutte la partite in campionato tranne una, ha vinto la Supercoppa, la conosciamo anche se ha cambiato 3-4 giocatori. I principi di gioco sono rimasti, ha perso col Salisburgo rimanendo subito in dieci ma ha avuto tantissime occasioni e avrebbe meritato un altro risultato”.

Dall’infermeria

“Cuadrado si è allenato oggi, ha avuto una fastidiosa tendinite. Non abbiamo fatto tantissimo ma l’ha fatto bene, è convocato ma dovrò ancora valutare se può giocare dall’inizio. E’ un giocatore importantissimo, conto su di lui nelle prossime gare. Sensi ha un problema che penso lo riavremo dopo la sosta. Frattesi stiamo valutando per vedere se è disponibile per Bologna, con lo staff abbiamo deciso di non rischiarlo già domani”.

Juan Cuadrado

La crescita del Toro

“Posso dire che come calciatore lo conoscete tutti, nei primi 2 anni è stato fantastico e quest’anno è partito ancora meglio. A differenza del calciatore che conoscete parlo dell’uomo, si impegna sempre al massimo e ha un grandissimo senso di appartenenza, in determinati momenti fa la differenza”.

Sul Benfica

“E’ una grandissima squadra, hanno un portiere nuovo. I mediani sono diversi, c’è Di Maria, il centravanti è cambiato. Hanno cambiato qualche giocatore ma i principi di gioco sono gli stessi, dovremo fare una partita molto intensa perché il Benfica è un’ottima squadra. Non so se sarà iu aggressivo rispetto alla passata stagione, bisognerebbe chiederlo a Schmidt, ha perso la prima partita in modo inaspettato e immeritato. Il Salisburgo corre, ha tanti giovani. Sarà un gruppo equilibrato perché in quarta fascia la Real Sociedad e il Newcastle era quella da evitare, lì abbiamo toccato con mano quanto sia forte. Noi ci alleniamo dal 13 luglio con partecipazione, tutti vogliono mettermi in difficoltà. Nelle prime 4 settimane abbiamo avuto tanto tempo per allenarci, adesso ci sono tante partite ravvicinate. Ci si allena giocando, il Benfica arriva da una vittoria col Porto, noi abbiamo vinto una partita importante a Salerno. C’è convinzione di poter fare una grande partita”.

L’articolo Inzaghi: “Sarà una partita impegnativa, li conosciamo anche se hanno cambiato 3/4 elementi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG