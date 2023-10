Giovanni Di Lorenzo, giocatore e capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Real Madrid

PARTITA – «Sempre bello giocare questo tipo di partite, sarà una gara da giocare e non da subire. Sappiamo che affrontiamo grandi campioni, la Champions League è casa loro, ma noi siamo pronti, giochiamo in casa, con lo stadio pieno e faremo il massimo per metterli in difficoltà, sapendo che davanti abbiamo una grande squadra. Sono sicuro che anche il Real Madrid pensa che noi siamo una grande squadra perché l’abbiamo dimostrato».

VINICIUS – «Un grande campione, un grandissimo giocatore che nonostante la giovane età ha determinato fin da subito, quindi dovremo stare attenti a lui. A lui ma a tutta la squadra. Quando noi avremo la palla dovremo provare a imporre il nostro gioco».

OSIMHEN – «Per noi non è cambiato niente. Il suo rapporto all’interno della squadra, il suo atteggiamento, la voglia di dare il massimo per questa maglia non sono cambiati. E si è visto in partita, dà grande disponibilità ai compagni. Per noi è il solito Osimhen, un grandissimo giocatore che continua a dare il massimo e lo farà anche domani».

RIPETERSI IN SERIE A E CHAMPIONS – «A me dà un po’ fastidio una cosa. Quando la squadra non fa bene una partita si dice che non è più quella dell’anno scorso, se fa bene invece si dice che è tornato il Napoli dell’anno scorso. Si parla ancora del Napoli dell’anno scorso, ma noi dobbiamo guardare avanti. Ci sono stati frangenti di partite in cui non siamo stati al nostro livello, ma la stagione è lunga e siamo tutti concentrati e focalizzati sul nostro percorso. Siamo partiti con questa vittoria in trasferta in Champions League, questo ci dà tranquillità per domani. Dovremo essere una squadra coraggiosa, propositiva e anche un po’ sfacciato. Sono sicuro che faremo una grande partita».

