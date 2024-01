Il giornalista Claudio Savelli si rivolge ai due tecnici Pioli e Mourinho, indicando Inzaghi come esempio da seguire: i dettagli

Sulle colonne di Libero, il giornalista Claudio Savelli si rivolge direttamente a Pioli e Mourinho, tecnici di Milan e Roma, invitandoli a seguire l’esempio di Inzaghi all‘Inter.

PARAGONE – Come Allegri e Inzaghi, rivali scudetto, che non più tardi di un anno fa erano criticati e precari. Quando Max (domani sfida al Sassuolo) ha smesso di fare uno show mouriniano, è ripartito. Mentre Simone (venerdì la semifinale di Supercoppa contro la Lazio) è naturalmente predisposto all’autocritica: senza vittimismo né fastidio, ha tollerato il momento di difficoltà ed è cresciuto, arrivando a una delle migliori proposte di gioco in Europa. Silenzio e lavoro, insomma. Cose normali? Tutt’altro.

