Inzaghi scarica così la pressione prima dell’Atletico: la decisione pre Champions del tecnico dell’Inter stupisce tutti

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi ha deciso di rinunciare al ritiro pre Champions per la sua Inter con l’obiettivo di alleggerire la pressione dai suoi giocatori in vista dell’andata degli ottavi di finale con l’Atletico.

È una scelta insolita prima di una partita così delicata. La squadra aveva già dormito ad Appiano 4 giorni fa prima della gara con la Salernitana. Il tecnico in quell’occasione ha voluto tenere tutti sulla corda, contro gli spagnoli i giocatori sono già carichi in partenza. Così oggi, dopo l’allenamento delle 12 alla Pinetina, potranno tutti tornare a casa.

