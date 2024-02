Gol Acerbi in Roma-Inter, svelato l’audio VAR: «Ahia!». Ma Guida non cambia idea dopo essere stato richiamato all’OFR

Ad Open Var su DAZN si è tornati ad analizzare il tormentato episodio del gol di Acerbi in Roma-Inter. Messo a disposizione in tal senso il dialogo avvenuto in sala Var e con l’arbitro Guida che ha portato alla verifica e alla convalida del gol.

«Ahia. C’è contatto fisico. Il percepito del campo è zero. Guarda al momento del tocco di Acerbi. Vieni a vederla per favore. E’ decisiva questa. Al momento del tocco di Acerbi c’è il tocco fisico, però valuta tu». Così i due Var, Paolo Silvio Mazzoleni e Luca Pairetto, commentando l’episodio del gol di Acerbi dell’Inter contro la Roma con il fuorigioco geografico, con possibile impatto sul portiere, da parte di Thuram. L’arbitro Guida va al monitor ma decide di convalidare: «Per me è gol, Mazzo».

L’articolo Gol Acerbi in Roma-Inter, svelato l’audio VAR: «Ahia!». Ma Guida non cambia idea proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG