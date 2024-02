Inter Atletico CLAMOROSO: sold out e incasso da paura. È il secondo della storia nerazzurra, febbre alta per gli ottavi di Champions

In vista della gara di San Siro con l’Atletico non è il tutto esaurito (diventato una piacevole abitudine) in casa Inter, ma l’incasso a impressionare: circa 9 milioni di euro secondo i calcoli della vigilia. Sarà il secondo della storia nerazzurra e insidierà pure il podio italiano.

È una partita “ricca”, tanto quanto ci si poteva aspettare vedendo i prezzi (fino a 295 euro), ma un salto triplo rispetto all’anno passato. Inter-Porto, ottavo casalingo nel 2022-23, aveva fatto registrare 6,7 milioni al botteghino, dato già gigantesco di suo, ma stavolta si arriverà a oltre due milioni in più. Negli ultimi quarti Inzaghi aveva poi affrontato il Benfica, toccando i 7,8 milioni di introiti da stadio, ma con questa sfida contro il Cholo, pur essendo un turno precedente, ci si arrampica sopra di oltre un milione. Solo una volta l’Inter a San Siro aveva incassato di più: 12, 5 milioni nel ritorno del derby Champions della passata stagione.

