Materazzi non ha dubbi: «Se l’Inter riesce ad eliminare l’Atletico…». Le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro

Su La Gazzetta dello Sport l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi si pronuncia così sull’imminente ottavo di Champions tra i nerazzurri e l’Atletico.

Le sue parole: «Premesso che la Champions è una competizione molto diversa dal campionato e che per certi aspetti è sempre un terno al lotto, sono convinto che l’Inter possa andare fino in fondo anche in questa edizione. Non vedo squadre che giocano con la stessa convinzione nei propri mezzi e con questa fluidità di rendimento. È vero che l’anno scorso il sorteggio era stato abbastanza favorevole e che sul doppio scontro può essere più complicato prevalere su squadre come Manchester City o Real Madrid. Così come è vero che l’Atletico è più abituato a certe sfide, essendo tra l’altro già arrivato in finale due volte, ma sei ragazzi di Inzaghi elimineranno la squadra di Simeone poi chiunque spererà di non doverli affrontare…».

L’articolo Materazzi non ha dubbi: «Se l’Inter riesce ad eliminare l’Atletico…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG