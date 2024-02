L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato la vittoria ottenuta stasera contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

Al termine di Inter Salernitana, Simone Inzaghi ha analizzato così la vittoria ai microfoni di Sky Sport, che lo porta a +10 sulla Juve.

OBIETTIVO SCUDETTO O CHAMPIONS? – «Stiamo guardando la partita successiva. Già dagli ultimi 3 mesi dello scorso anno facciamo così. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo in tutte le competizioni. Dobbiamo continuare in questo modo sapendo che ci sono due squadre pronte che non hanno mollato e che hanno avuto un ottimo rendimento, non ci molleranno fino alla fine. Siamo arrivati al 16 febbraio giocando ogni 4-5 giorni, ma adesso cambierà perché il finale di febbraio sarà molto impegnativo».

