Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato della qualificazione conquistata agli ottavi di Champions League: ecco cosa ha detto

Ai microfoni di Prime Video, Simone Inzaghi commenta così la vittoria della sua Inter contro il Salisburgo, che certifica la qualificazione matematica agli ottavi.

LE PAROLE– «Sono stati tutti bravissimi, indipendentemente da chi è entrato. La squadra ha fatto un’ottima gara contro una squadra che fisicamente ha delle ottime doti. Gli ultimi 20′ gli avversari hanno allentato la pressione e abbiamo potuto fare il nostro gioco. Lautaro è un giocatore per noi importantissimo. Ha sempre tantissima voglia, stasera inizialmente è stato in panchina. Hanno fatto un ottimo lavoro comunque anche Thuram e Sanchez. E’ motivo di grande orgoglio esserci qualificati con 2 giornate di anticipo. Ci qualifichiamo con grande merito, siamo molto soddisfatti ma sappiamo che mancano ancora due partite. Tutte le partite di Champions non sono semplici. Dovrò riguardare il primo tempo, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto e ci siamo compattati da squadra. Probabilmente abbiamo concesso più a San Siro che qui stasera».

