Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria ottenuta in casa dell’Atalanta: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi ha così parlato a Dazn dopo il 2-1 in casa dell’Atalanta, che proietta la sua Inter a +5 sulla Juventus.

DECISIONI – «L’arbitro ha comunque arbitrato molto bene. Sappiamo che a Bergamo le partite sono tutte così, i ragazzi sono stati bravi a contrastare contro una squadra che non è semplice da affrontare. Lautaro deve continuare così, gli attaccanti insieme ai compagni stanno facendo benissimo. Anche Sanchez è rientrato molto bene, per la prossima gara rientrerà anche Arnautovic. Sono undici partite, non siamo neanche a un terzo del campionato, chiaramente vincere qua è un bel segnale, un passo importante ma dobbiamo continuare così. Sarà una settimana difficile, avremo una partita importantissima in Champions. Crediamo alla qualificazione sapendo che troveremo un avversario organizzato, che corre tantissimo e ci ha già creato problemi. Sarà una partita non semplice. In attacco abbiamo avuto qualche problema ma sappiamo che il rischio c’è quando giochi così tanto. La preoccupazione è sempre in attacco, ho sempre bisogno di quattro giocatori».

