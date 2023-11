Inzaghi si gode la vittoria sul campo dell’Atalanta: «Ragazzi bravissimi». Poi svela le condizioni di Pavard

L’allenatore dell‘Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei nerazzurri contro l’Atalanta di Gasperini che ha permesso loro di allungare in classifica sul Milan.

PARTITA – «Era una partita difficile e lo sapevamo. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo tenuto benissimo il campo. Nei primi 20′ loro ci hanno messo pressione senza tirare. Fino al 2-0 eravamo in completo controllo, poi c’è stato l’episodio del gol. Loro sono una squadra forte che non aveva mai preso gol qui, noi siamo venuti qui e abbiamo creato tantissimo. Basta vedere il primo gol, come è entrato Darmian, entrato in campo in maniera esemplare. Pavard? Bisogna aspettare un attimo, è l’unica nota negativa della serata»

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE PAROLE DI INZAGHI POST ATALANTA-INTER

The post Inzaghi si gode la vittoria: «Ragazzi bravissimi». Poi svela le condizioni di Pavard appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG