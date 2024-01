L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi lancia l’allarme riguardante il manto erboso di San siro.

Al termine di Inter-Hellas Verona Simone Inzaghi ha parlato anche in conferenza stampa cercando di incoraggiare Arnautovic. “Arnautovic? Un attaccante deve preoccuparsi quando non si crea le occasioni: io mi preoccupavo quando non mi capitavano, non quando le sbagliavo. Il campo? Anche l’Olimpico aveva problemi, Genova anche: non ci sono campi. L’altra sera guardavo il Milan e ho chiamato subito Marotta: è penalizzante, è difficilissimo giocare qua al momento. Già con l’Udinese questo campo, che era ottimo, è in grandissima difficoltà. Bisognerà porre rimedio perché penalizza tutti, non solo Inter e Milan. Oggi siamo stati molto penalizzati da quello nelle rifiniture: qualcosa bisognerà fare, con questo campo siamo in difficoltà”.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

L’analisi

“Gol subito? Abbiamo fatto una fase di possesso più che discreta, abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Abbiamo sbagliato qualche rifinitura che ci avrebbe permesso di fare altri gol. La fase dei non possesso non è stata fatta bene, dovevamo essere più compatti: dovevamo fare meglio e si possono trarre delle giuste conclusioni. Il rigore? L’ho guardato. Anche lì dovevamo essere più bravi perché sul palo dobbiamo arrivarci noi e non Folorunsho. Siamo stati fortunati ma sulla respinta dovevamo arrivarci noi: anche quello ci servirà”.

Sulla corsa Scudetto

“La Juve vicina ci innervosisce? Non ho parlato con Acerbi delle sue parole: noi abbiamo fatto tanta fatica per fare 48 punti e leggiamo che si dà per scontata la vittoria dell’Inter, non è così. C’è una squadra attaccata, ci sono altre squadre: non è scontato come tutti dicono e non è scontato sostituire chi ha fatto la storia dell’Inter con altri giocatori. La società è stata bravissima, con delle difficoltà abbiamo lavorato e cambiato giocatori indispensabili: il pensiero di Acerbi è che si dà troppo per scontato senza dare i meriti ad un gruppo che ha fatto un grande lavoro che darà i suoi frutti se portato a termine”.

L’articolo Inzaghi: “Siamo in difficoltà su questo campo, Arnautovic non deve preoccuparsi, non è scontata la vittoria dell’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG