Il giornalista Marco Barzaghi ha parlato dell’Inter e di uno speciale record che il tecnico Simone Inzaghi vuole raggiungere

In collegamento per Sky Sport, Marco Barzaghi offre aggiornamenti sul momento dell’Inter e sul tecnico Simone Inzaghi, alla ricerca di un record personale.

LE PAROLE- «La partenza alle 15 è andata bene per l’Inter. La Lazio è una delle squadre più in forma, ma anche l’Inter che ha ritrovato il suo rendimento con la vittoria sul Monza. Sta vivendo un ottimo periodo, è prima in classifica e cerca la terza Supercoppa consecutiva dopo Juventus e Milan. Inzaghi va alla caccia di Lippi per il record di 4».

L’articolo Inzaghi sta lavorando per raggiungere un record: di cosa si tratta proviene da Inter News 24.

