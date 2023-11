Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi sulla sfida contro la Juventus disputata domenica sera allo Stadium

Nella conferenza stampa pre Benfica Inter, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha voluto parlare del match contro la Juve.

JUVENTUS INTER SECONDO INZAGHI – «Abbiamo fatto una partita matura, da squadra, con delle difficoltà, avevamo la palla noi e dovevamo essere più bravi. Però l’anno scorso in situazioni simili abbiamo perso distanze, invece siamo rimasti concentrati e abbiamo trovato il gol. Poi non abbiamo creato altre occasioni, ma sappiamo che con la Juventus non è facile. La mia Inter mi è piaciuta».

QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI INZAGHI

L’articolo Inzaghi su Juventus Inter: «I ragazzi mi sono piaciuti domenica» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG