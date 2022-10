Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato anche dell’infortunio di Romelu Lukaku nel post Roma: il punto della situazione in conferenza stampa

LUKAKU– «Non so se ci sarà col Sassuolo, c’è qualche speranza ma non sono fiducioso. Ha avuto un rallentamento, pensavamo di inserirlo in gruppo ma dopo un esame abbiamo capito che non era possibile. Lavora tantissimo, speriamo di averlo presto».

