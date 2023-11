L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions col Salisburgo

In conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Champions League tra la sua Inter e il Salisburgo, Simone Inzaghi parla delle qualità che servirà mettere in campo per ottenere la vittoria.

«Servirà tecnica, fisicità, abbiamo toccato con mano il Salisburgo, loro sono una squadra fisica e tecnica. Dovremo essere bravi sapendo che hanno dei giocatori bravi oltre che fisici, ci vorrà la migliore Inter. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato, cercheremo di mettere in campo una partita importante»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI INZAGHI

L’articolo Inzaghi sul Salisburgo: le qualità che l’Inter dovrà dimostrare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG