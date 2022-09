Inzaghi: «Troppi errori, come nel derby. Ma non ricordo grandi parate di Onana». Le parole del tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi ha risposto ai microfoni di Sky al termine della partita tra Inter e Bayern Monaco. Le sue parole:

ERRORI – «Dobbiamo lavorare di più. Ne stiamo facendo troppi. Nel derby ci sono costati il secondo e il terzo gol. Stasera grandissime parate di Onana non le ricordo, ma sapevamo di dover fare di più. Hanno giocatori che in ogni momento possono creare qualsiasi situazione. Non dovevamo prendere gol al 70′ perché c’erano degli spazi e riuscivamo ad arriavare bene in area»

