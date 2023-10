Inzaghi: «Una fortuna giocare alla Juve. Zidane tra i migliori. E Agnelli…». Il racconto del nuovo allenatore della Salernitana

Inzaghi, nuovo allenatore della Salernitana, ospite al Festival dello Sport a Trento ha raccontato la sua esperienza alla Juve e non solo.

INZAGHI – «A 22/23 anni vinco la classifica marcatori di Serie A. Dopo l’Atalanta ho la fortuna di giocare prima alla Juventus, poi al Milan: per un giocatore è il massimo. Zidane, insieme a Kakà e Rui Costa sono stati il meglio… In Berlusconi e Agnelli ho sempre visto sempre tanta passione. In una grande società questo fa la differenza: capisci il loro spessore soprattutto nelle sconfitte. Ti davano la giusta carica».

