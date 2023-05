Il tecnico nerazzurro dopo aver incassato la fiducia della proprietà potrebbe presto anche estendere il vincolo tuttora in essere.

L’Inter ha vinto la seconda Coppa Italia consecutiva e si appresta a giocare la finale di Champions League nonostante un campionato al di sotto delle aspettative. Proprio per questo Inzaghi è stato sul punto di essere esonerato e invece nell’arco di un mese o poco più l’allenatore si è guadagnato la riconferma e forse anche qualcos’altro.

Simone Inzaghi

Il piacentino ha un contratto fino al 2024 ma Marotta ha la tendenza di non far allenare a scadenza: secondo Tuttosport a fine stagione arriverà il rinnovo fino al 2025 con aumento dell’ingaggio che passerà dagli attuali 5,5 milioni a 6 proprio come i top player della rosa.

