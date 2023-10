La squadra nerazzurra è cresciuta e con lui anche lo stesso tecnico; rispetto all’anno scorso il salto è notevole.

L’Inter è in vetta alla classifica dopo 10 giornate di campionato con 25 punti, 2 in più della Juventus, 3 in più del Milan e ben 7 in più dei campioni d’Italia in carica del Napoli.

I meriti del tecnico

Se per giudicare restringiamo il campo a queste prime 10 gare di Serie A possiamo vedere che Inzaghi ha effettuato il salto di qualità richiestogli dalla società: apre così l’articolo di Tuttosport. I nerazzurri, se si eccettuano le gare contro Sassuolo e Bologna, derurbricate come semplici incidenti di percorso, non perdono più punti con le cosiddette piccole; tutto il contrario di quanto avveniva nella passata stagione. Merito della consapevolezza derivata dal raggiungimento della finale di Champions League ma anche dei progressi fatti dal tecnico. L’Inter non si abbatte mai, cosa che accadeva in modo estremamente facile 12 mesi fa; la gara contro la Real Sociedad è l’esempio più lampante. Gli spagnoli dominarono per 80 minuti ma l’Inter è riuscita lo stesso a non perdere.

Occhio alle prossime difficoltà

Il quotidiano piemontese sottolinea come in pochissimi nella storia nerazzurra siano riusciti a fare meglio di questo avvio di stagione. Inzaghi ne sarà contento ma solo fino ad un certo punto: la sua squadra ha affrontato solo 3 big match e tutti in casa: ora arrivano gli scontri diretti in trasferta. Sabato ci sarà da andare a Bergamo e poi fino a dicembre toccherà sfidare fuori casa Juventus, Napoli, Benfica e Lazio.

