Simone Inzaghi ha vinto il premio dedicato ad Enzo Bearzot: Gabriele Gravina, presidente della FIGC, esalta il tecnico nerazzurro

A margine della cerimonia per l’assegnazione del premio Bearzot, vinto dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, Gabriele Gravina ha dichiarato:

PAROLE – «Mi piace l’idea di Simone Inzaghi. Quest’anno all’unanimità viene individuato come vincitore del premio. Ha raggiunto alla guida dell’Inter il pieno livello di maturità, sia dentro che fuori dal campo, come sarebbe piaciuto anche allo stesso Bearzot, è l’evoluzione più spettacolare della cosiddetta scuola italiana. Un altro aspetto di Inzaghi che mi piace valorizzare è questo forte senso di appartenenza ai club come dimostrato alla Lazio prima e all’Inter ora, dove riesce a creare un clima di grande amicizia e collaborazione. E’ un grande piacere per noi ritrovarsi per un premio speciale, intitolato ad un monumento del calcio italiano come Enzo Bearzot e che si pone come obiettivo di coltivarne la memoria. E’ motivo di grande emozione ricordare lui e quello che ha rappresentato come grandi valori del mondo del calcio, avendo avuto il piacere e la fortuna di essere un suo discepolo, voglioso di apprendere alcuni suoi valori di trasmissione, capacità, di sentimenti come vice presidente del settore tecnico».

L’articolo Inzaghi vince il premio Bearzot, Gravina lo esalta: «Mi piace perchè ha aggiunto al suo bagaglio questa caratteristica» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG