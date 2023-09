Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è molto soddisfatto del derby stravinto ma non si esalta troppo.

DAZN ha intervistato Simone Inzaghi al termine del derby vinto per 5-1. “Siamo i più forti d’Italia Assolutamente no. Abbiamo fatto un ottimo inizio e un grandissimo derby. Sempre concentrati, giuste distanze, gol nei momenti giusti, i nuovi entrati sono stati bravissimi. Complimenti a questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo inizio di stagione. Siamo solo all’inizio, non abbiamo fatto ancora nulla, ma siamo contenti di aver regalato questa gioia ai tifosi. Mkhitaryan? Lo conosciamo tutti: leggo tutto, ma ascolto poco. Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi. Ero preoccupato, perché nelle prime giornate abbiamo avuto una settimana per preparare questa partita, invece questa volta no. Mi fa enormemente piacere vincere il derby tutta la gente, la società. Quattro derby vinti ci hanno portato un trofeo e una finale di Champions, oltre a questo momentaneo primato in classifica“.

Marcus Thuram

Il tecnico si complimenta coi dirigenti per l’acquisto di Marcus Thuram, oggi straripante: “E’ importantissimo avere una rosa profonda: giocheremo ogni tre giorni e c’è bisogno di tutti. Del gol di Leao non c’erano avvisaglie, forse dovevamo palleggiare un po’ meglio in quel frangente. Ma i subentrati ci hanno dato un grande aiuto. Marotta e Ausilio volevano acquistare Thuram già a dicembre scorso, non lo conoscevo personalmente ma avevo parlato con Deschamps. E’ un ragazzo con grandissime qualità, è un grandissimo acquisto. Brava la società, lo voleva da 12 mesi. Dobbiamo continuare così: verranno partite difficili, dobbiamo farci trovare pronti come abbiamo fatto in queste prime partite“.

