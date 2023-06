Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta in finale di Champions League della sua squadra

Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo il ko dell’Inter in finale di Champions League.

LE PAROLE – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi, hanno fatto una grandissima partita. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, poi il City è una squadra che si conosce. Fa male, il percorso in Champions è stato eccezionale. Vogliamo tornare in finale, sappiamo di avere le possibilità per farlo».

