I nerazzurri affronteranno domenica sera i biancocelesti allo stadio Olimpico e ci sarà ancora emergenza nel reparto arretrato.

L’Inter si allena in vista della difficile sfida alla Lazio di Maurizio Sarri che però ha giocato un giorno dopo rispetto ai nerazzurri.

Emergenza

Benjamin Pavard è tornato in gruppo ed è convocabile per la gara coi capitolini me questo non risolve l’emergenza in difesa e sulla destra visto che sicuramente non potrà essere titolare e probabilmente non entrerà neanche per uno spezzone. Mancheranno anche Dumfries e De Vrij e probabilmente anche Cuadrado che sta valutando insieme alla società se operarsi ed eventualmente quando. Domenica sera la difesa dovrebbe essere composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni con Darmian avanzato come quinto a destra a centrocampo.

Benjamin Pavard

Nuovo esperimento

Dopo aver giocato due spezzoni contro Napoli e Real Sociedad come braccetto sinistro, Carlos Augusto in questi giorni è stato provato come esterno destro; lo riporta Sky Sport. L’ex Monza comunque dovrebbe partire dalla panchina ma chissà che nelle prossime gare possa effettivamente giocare in quel ruolo. Ricordiamo come la settimana scorsa è stato provato anche Frattesi in quella zona di campo ma poi il fatto che non se ne sia più parlato fa pensare che le prove non siano andate come sperato. Inzaghi non accelererà il rientro di Pavard ma una volta che l’ex Bayern Monaco sarà tornato a pieno regime non dovrebbero esserci più grossi problemi in difesa.

L’articolo Inzaghi vuole far diventare un jolly anche Carlos Augusto e lo prova sulla destra; le ultime verso la Lazio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG