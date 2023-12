I dirigenti nerazzurri stanno lavorando alacremente per mantenere in rosa i pezzi pregiati: 3 trattative sono molto vicine alla conclusione.

L’Inter si tiene stretta i suoi gioielli: secondo la Gazzetta dello Sport sono vicinissimi alla definizione i rinnovi di Lautaro Martinez, Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan. La rosea si sbilancia sostenendo che gli annunci ufficiali potrebbero arrivare addirittura entro il 6 gennaio; un gran regalo di Natale ai tifosi leggermente ritardato.

Il 10

Inutile dire che il prolungamento più importante è quello del capitano: il Toro è legatissimo ai colori nerazzurri tanto da rifiutare destinazioni estere che gli permetterebbero di guadagnare molto di più. Il suo contratto verrà esteso dal 2026 al 2028 con ingaggio che passerà da 6 ad 8 milioni (bonus inclusi); l’attuale stipendio percepito da Lautaro rappresenta il massimo elargito ma la dirigenza ha ritenuto che fosse il caso di “sforare” per il leader tecnico e carismatico di questa squadra.

Federico DImarco

L’esterno

Un altro elemento estremamente attaccato ai colori nerazzurri è l’ex Primavera; anche per lui la scadenza passa dal 2026 al 2028. Lo stipendio percepito aumenterà dai 2,2 milioni attuali ai 3,5 a stagione.

Il centrocampista

Mkhitaryan è il caso più urgente perché ha un contratto in scadenza a fine stagione: la rosea ritiene che la firma sarebbe dovuta arrivare proprio in questi giorni ma impegni della sua procuratrice l’hanno fatta slittare. Il 34enne estenderà l’attuale vincolo di un solo anno con opzione per ancora un’altra stagione alle stesse cifre attuali che prevedono un ingaggio annuo di 3,9 milioni.

