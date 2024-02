Aumentano le possibilità che questi siano li ultimi mesi in nerazzurro dell’esterno olandese; nel frattempo però serve che si riconquisti il posto.

Denzel Dumfries sarà uno dei pochi cambi di formazione che farà molto probabilmente Inzaghi stasera per il match contro la Salernitana.

I numeri

L’ex PSV Eindhoven ha fatto una buona prima parte di stagione ma poi per varie ragioni si è inceppato; il mercato c’entra molto poco in questo discorso. L’olandese non gioca dal primo minuto dalla gara della Befana contro l’Hellas Verona e nelle ultime 6 partite ha giocato solamente per poco più di un’ora; insomma le gerarchie sono chiare, ormai Darmian è il titolare. Questo probabilmente a causa del suo stato di forma non ottimale: Dumfries si è infortunato a fine 2023 e quando era ai box lo staff di Inzaghi ha fatto un richiamo di preparazione che lui ha dovuto saltare.

Denzel Justus Dumfries

Stallo sul rinnovo

L’esterno ha un contratto valido fino al 2025 e l’Inter vorrebbe rinnovare con un aumento di stipendio: l’olandese chiede 5 milioni a stagione mentre i nerazzurri ne offrono 4. Secondo la Gazzetta dello Sport nessuna delle due parti in causa ha intenzione di rivedere la propria posizione e quindi se questa situazione resterà tale anche la prossima estate ci sarà una cessione. L’Inter non intende rischiare di perderlo a zero come avvenuto con Skriniar; chiaramente occorrerebbe un’offerta adeguata per il suo cartellino.

