L’allenatore nerazzurro è uno dei principali artefici di questa per ora grandissima stagione: il club però vuole blindarlo.

L’Inter è in un ottimo periodo di forma anche se oltre alla SuperCoppa italiana non si è vinto ancora niente: in campionato le cose vanno alla grande ma Simone Inzaghi tiene tutti sulla corda per non incorrere in pericolosi rilassamenti. Si potrà riposare solo a titolo eventualmente conquistato; questo discorso riguarda anche la trattativa riguardante il suo rinnovo contrattuale.

Simone Inzaghi

Ambitissimo

La sua squadra sta facendo faville dallo scorso aprile e naturalmente le big straniere, soprattutto inglesi, hanno posato gli occhi su di lui. Il piacentino sta benissimo all’Inter e non lo nasconde neanche pubblicamente: la trattativa per il rinnovo però non è ancora nata perché c’è una stagione da portare a termine. Lo cercano soprattutto Manchester United e Chelsea: i Red Devils vorrebbero iniziare un nuovo progetto con lui dopo le brutte annate con Ten Hag.

Gli scenari

Il suo contratto con l’Inter scade nel 2025 ma Marotta non inizia mai la stagione con un allenatore a scadenza: prima del prossimo autunno quindi dovrà esserci un altro prolungamento. L’anno scorso l’accordo si trovò abbastanza velocemente perché la stagione era stata piuttosto interlocutoria: Inzaghi fu sul punto di essere esonerato un paio di volte ma poi il cammino in Champions lo riabilitò con gli interessi. Qualora arrivasse lo Scudetto le richieste dell’allenatore saranno inevitabilmente molte, sostiene Tuttosport: al di là dell’aumento di stipendio, ci sarà da discutere sugli ingaggi di ogni singolo componente dello staff tecnico e della strategia di mercato. Inzaghi potrebbe fare richieste esplicite sul mercato, vorrà magari tenere tutti i big; la società però rispetto al passato potrebbe essere più forte dal punto di vista economico proprio per via degli ottimi risultati.

L’articolo Inzaghi vuole restare ma per il rinnovo potrebbe avanzare richieste importanti proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG