Isco è tornato ancora una volta sul mercato dopo aver risolto il suo contratto con il Siviglia: sotto a chi tocca ora

Eternamente presente sul mercato sin dalla giovane età, in questa settimana Isco ha risolto

contrattualmente il contratto che lo vincolava al Siviglia.

Può interessare a qualcuno in Serie A? Negli anni passati più volte lo si è accostato a Juventus e Milan. L’ultima in ordine di tempo, nella scorsa sessione di mercato, è stata la Fiorentina ma non c’è stata alcuna concretizzazione.

