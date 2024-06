Continuano a regnare l’incertezza sul centrocampista nerazzurro che però è stato convocato per gli Europei.

Nicolò Barella è alle prese con un fastidioso affaticamento muscolare che tiene in apprensione Luciano Spalletti e la nazionale italiana.

I dubbi

Il centrocampista nerazzurro sta vivendo giorni intensi, contrassegnati non solo dalla gioia per la nascita del figlio Romeo ma anche dall’ombra di un affaticamento al retto femorale della gamba destra. Questa problematica rappresenta un ostacolo significativo nella preparazione all’importante appuntamento con l’Europeo: il sardo non si sta allenando in questi giorni e sicuramente non giocherà neanche l’ultima amichevole.

Nicolò Barella

Stakanovista

Un dettaglio da non sottovalutare, secondo La Repubblica, è il numero di partite giocate da Barella nel corso della stagione con la maglia dell’Inter: sono ben 57 le gare disputate, quasi sempre da titolare. L’ex Cagliari è uno egli insostituibili di Inzaghi e la sua generosità lo porta a non risparmiarsi mai: normale quindi che sia giunto in riserva a fine stagione.

I tempi di recupero

Nonostante l’inconveniente fisico, l’ottimismo in nazionale non manca. Lo stesso Luciano Spalletti, pur consapevole dell’assenza di Barella nell’amichevole contro la Bosnia, mantiene un atteggiamento speranzoso sull’evoluzione della situazione. L’obiettivo è quello di avere Barella in condizioni accettabili per l’esordio all’Europeo del 15 gennaio contro l’Albania; chiaramente le sue condizioni non potranno essere ottimali per quel giorno ma la sua presenza è troppo importante per gli azzurri.

L’articolo Italia ancora in pensiero per le condizioni di Barella proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG