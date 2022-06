Stasera alle 20:45 a Wembley si gioca Italia-Argentina, gara tra le vincenti di Europeo e Coppa America.

L’Italia torna a Wembley dopo la vittoria dell’Europeo e dopo non essersi qualificata al Mondiale, sembra passato un secolo. Non ci sarà Ciro Immobile, il peso dell’attacco è su Andrea Belotti, ultima in nazionale insieme per Chiellini e Bonucci. Scaloni punta tutto sul tridente Messi-Lautaro Martinez-Di Maria; ecco le probabili formazioni.

Lionel Messi

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.

A disposizione: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali.

Indisponibili: Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Chiesa, Verratti, Toloi, Insigne.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct: Lionel Scaloni.

A disposizione: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez.

