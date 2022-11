Leonardo Bonucci, difensore e capitano dell’Italia, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale in vista dei prossimi impegni

Leonardo Bonucci, ai canali della FIGC, ha parlato dei prossimi impegni dell’Italia contro Albania e Austria.

LE PAROLE – «Proprio perché sono amichevoli conterà l’approccio e l’atteggiamento, quando non ci sono obiettivi queste cose possono venire meno. Noi però dobbiamo essere forti nell’atteggiamento e nel carattere, ma già in allenamento ho visto senso di appartenenza. I giovani sono talentuosi e hanno già capito cosa significa questa maglia. Quello che ci ha portato a vincere l’Europeo è stato l’atteggiamento, l’entusiasmo, il senso di appartenenza e la voglia di sacrificarsi per il gruppo. Dopo li abbiamo un po’ persi per strada, ora ci stiamo rialzando e queste due gare devono proseguire su ciò che abbiamo fatto vedere in Nations League».

