Leonardo Bonucci, difensore e capitano dell’Italia, ha parlato alla vigilia della semifinale di Nations League con la Spagna

Leonardo Bonucci ha così parlato a Sky Sport alla vigilia della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna.

NATIONS LEAGUE – «Vincere non fa mai male, quindi il nostro obiettivo è di arrivare a giocarci la finale domenica sera. Affrontiamo una grande nazione come la Spagna, però da parte nostra c’è la consapevolezza che tornando quelli dell’Europeo possiamo portare a casa un trofeo che è giovane ma pur sempre importante».

COME STANNO GLI INTERISTI – «Come gruppo stiamo bene, è stato bello passare quei 4-5 giorni insieme in Sardegna. Poi ci siamo ritrovati a Coverciano, sono arrivati i ragazzi dell’Inter. Ovviamente dispiaciuti, ma sono già pronti a ripartire perché il calcio è così e ti offre una piccola rivincita in tempi brevi».

