Italia, Capello: «Mancini ha commesso un gravissimo errore. Spalletti…». L’ex rossonero attacca Mancini e le sue scelte

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, l’ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato delle scelte di Roberto Mancini.

LE PAROLE – «Mancini ha commesso un gravissimo errore, ha accusato il presidente della federazione dicendo che no sentiva la fiducia quando in realtà sarebbe stato più semplice dire ‘guardi presidente ho ricevuto un’offerta a cui non posso dire di no ed accettare l’offerta. Si è arrampicato sugli specchi accusando il presidente e la federazione di non sentire più la fiducia e di avergli cambiato lo staff. Sono contento perché ci voleva uno un po’ matto e Luciano è un po’ matto ad accettare subito di rientrare subito ad allenare la Nazionale»

The post Italia, Capello: «Mancini ha commesso un gravissimo errore. Spalletti…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG