Le parole di Antonio Cassano alla Bobo TV, in cui critica l’Italia, uscita sconfitta ieri sera contro l’Inghilterra

Nell’ultima puntata di BoboTv non sono mancate le critiche di Antonio Cassano alla Nazionale italiana che ieri è uscita sconfitta dal match di qualificazione agli europei contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole.

«Tanti giocatori sopravvalutati in mezzo al campo. Barella continua ad essere questo, fa 3-4 gol in Italia, corre ma si crede di essere Iniesta. Verratti male, Jorginho non ne parliamo. Ieri Bellingham se li è messi tutti sul gruppone. L’Italia fa fatica a fare tre passaggi, noi siamo scarsi. Fumo tantissimo, arrosto completamente. In difesa hanno giocato Toloi e Acerbi, non scherziamo. Mancini sta facendo miracoli, devo fargli i complimenti per la briga che si è preso. La squadra è questa, all’Europeo abbiamo avuto il mese magico».

L’articolo Italia, Cassano: «Tanti giocatori sopravvalutati in campo» proviene da Calcio News 24.

