Milena Bertolini, Ct dell’Italia Femminile, ha parlato al sito della FIGC in vista dell’esordio al Mondiale in Nuova Zelanda in questi giorni

Milena Bertolini, Ct dell’Italia Femminile, ha parlato al sito della FIGC in vista dell’esordio al Mondiale in Nuova Zelanda in questi giorni. Le sue dichiarazioni:

«Mancano ancora un po’ di giorni al match siamo concentrate solo sul lavoro e su quello che dovremo fare lunedì prossimo, l’emozione arriverà più a ridosso della partita. Sappiamo che incontreremo un avversario difficile, con giocatrici di qualità e grande personalità. Hanno carattere e sono molto compatte, siamo consapevoli che sarà difficile, ma faremo di tutto per portare a casa il risultato. In Nuova Zelanda abbiamo portato una squadra che ha voglia di fare bene, mettersi in mostra e far vedere tutto il suo valore».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG