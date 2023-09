Le parole di Giovanni Di Lorenzo, esterno dell’Italia, in vista della sfida degli Azzurri contro l’Ucraina di martedì sera

Intervistato da Sky Sport, Giovanni Di Lorenzo ha parlato del pareggio di Macedonia-Italia e della prossima sfida degli Azzurri contro l’Ucraina. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sappiamo che al di la del pareggio fatto con la macedonia questa partita era ed è importante per la qualificazione. L’affrontiamo nella maniera giusta: dobbiamo avere entusiasmo, giochiamo in casa e abbiamo lavorato in questi giorni e anche se il tempo è stato poco siamo pronti per domani sera e dobbiamo vincere».

DETTAGLI– «Con il mister abbiamo analizzato la partita, ci sono cose che sono andate bene, con degli atteggiamenti giusti. una guarda solo al risultato, ma dentro la partita ci sono stati tanti momenti importanti. Sta a noi essere più precisi. A questo livello i dettagli sono importanti e domani sfrutteremo il fattore campo».

UCRAINA – «Abbiamo visto qualcosa di loro, ma conta di ppiù quello che facciamo noi. Il tempo è poco, ma c’è disponibilità da parte di tutti».

