Italia, Dimarco: «Dovevamo vincere, peccato non averlo fatto. Bisogna cambiare marcia». Le parole del terzino azzurro

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la partita dell’Italia contro la Macedonia del Nord.

«Sicuramente abbiamo espresso concetti su cui abbiamo lavorato in settimana. Nel primo tempo abbiamo controllato il gioco, nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare, ci siamo allungati e in queste gare bastano poche occasioni per riaprirle. Sono cose su cui stiamo lavorando da poco, è stata la prima convocazione col nuovo mister. Al di là di cosa chiede agli esterni, oggi dovevamo vincere, peccato non esserci riusciti. Mi trovo bene, poi dipende dalle situazioni di gioco. Quando hai in controllo una gara e prendi gol su un’unica occasione un po’ ti scende tutto. Ma siamo l’Italia e dobbiamo essere bravi a reagire e bisogna tirarsi su le maniche e cambiare marcia dalla prossima partita. Lavoreremo. »

L’articolo Italia, Dimarco: «Dovevamo vincere, peccato non averlo fatto. Bisogna cambiare marcia» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG