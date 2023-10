Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, ha parlato del caso scommesse scoppiato nelle ultime ore. I dettagli

Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Malta.

CASO SCOMMESSE – «Sono state 24 ore particolari, ma sicuramente non intaccheranno la squadra e il nostro percorso. Noi siamo concentrati sull’allenarci, sul giocare e quindi penseremo alla partita di domani: siamo super pronti a dare tutti noi stessi per vincere la partita. Questo non ha intaccato il morale della squadra».

PARAGONI – «Io cerco sempre di dare il massimo, di allenarmi bene, di mettermi a disposizione della squadra, dello staff e del mister. Cercherò di arrivare a più gare possibile, poi nessuno può sapere dove arriverò, però darò sempre il massimo: se mi fate il paragone con le presenze di Buffon, parliamo di uno che ha fatto la storia, che è stato il migliore. Sarà difficile, ma ce la metterò tutta per avvicinarmi».

