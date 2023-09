Italia femminile, a un passo l’annuncio di Soncin: ha rescisso col Venezia. Sarà lui il nuovo ct della Azzurre

Di seguito il comunicato del Venezia su Andrea Soncin. L’allenatore è ormai a un passo dell’Italia femminile.

COMUNICATO – Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Andrea Soncin. Giunto in laguna nell’estate del 2017, Soncin si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 6 occasioni tra Serie A (20/21) e Serie B (22/23), pur legando principalmente il proprio percorso in arancioneroverde al Settore Giovanile, ed in particolare allla Primavera, con cui ha conquistato i playoff nella stagione 22/23.

