La FIGC ha confermato Milena Bertolini nel ruolo di c.t. dell’Italia femminile: ora si pensa al Mondiale

La FiGC, come riportato dall’ANSA, ha confermato Milena Bertolini nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale femminile. Nonostante il fallimento della spedizione azzurra all’Europeo inglese, la c.t. conserva il suo posto e proseguirà nel lavoro di crescita ed espansione del movimento.

Per l’Italia femminile sarà un mese di settembre decisivo. C’è infatti da staccare il pass per il prossimo Mondiale. Le Azzurre sono al comando del loro girone con due punti di vantaggio sulla Svizzera. Le ultime due gare del girone sono in programma il 2 e il 6 settembre con Moldova e Romania.

Italia femminile, Bertolini confermata come c.t.: ora il pass Mondiale

