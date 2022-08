Onana è il primo obiettivo per il centrocampo del Milan: ecco i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Jean Onana è il primo obiettivo per il centrocampo del Milan.

Se le cose, per qualsiasi motivo, non dovessero andare in porto, il piano B sarebbe il belga del 2002 Aster Vranckx in forza al Wolfsburg.

