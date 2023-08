Cristiana Girelli ha parlato della grande delusione per l’eliminazione dell’Italia femminile dal Mondiale: le dichiarazioni

Cristiana Girelli, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dell’Italia femminile dopo l’uscita dal Mondiale.

LE PAROLE – «La delusione è molto forte, il gol che ho sbagliato sul 2-2 è un macigno che mi pesa e che mi ha rimbombato in testa tutta la notte. Questo Mondiale lo desideravo tantissimo, venivamo da un Europeo deludente ma abbiamo lavorato tantissimo sui nostri errori. Siamo venuti in Nuova Zelanda con quella intesa, di cui ieri sera si è parlato: forse è l’unica cosa giusta che abbiamo sentito. Non abbiamo mai avuto paura, c’è gente che è qui da dieci anni che sapeva che non avrebbe neanche visto il campo, eppure si è messa totalmente a disposizione. Ma probabilmente non è bastato, perché poi in campo evidentemente è mancato qualcos’altro. Qui in Nazionale c’è un blocco di diciotto-diciannove ragazze che fanno parte di Roma e Juventus che hanno fatto qualcosa di straordinario coi club in Champions. Penso sia normale domandarsi come mai una Nazionale che ha quel blocco di giocatrici faccia così fatica ad affermarsi prima in un Europeo e poi al Mondiale. Questa Nazionale avrebbe potuto ottenere risultati diversi se solo fosse stata messa nelle condizioni migliori di poterlo fare».

