Questa la conferenza stampa di Alessandro Florenzi dal ritiro di Coverciano con l’Italia. Queste le parole del terzino del Milan.

Florenzi parla dal ritiro dell’Italia a Coverciano. Così il terzino destro del Milan parla del confronto tra rossoneri e azzurri: “Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale che ha vinto l’Europeo. Io lo dicevo da un po’, all’inizio non mi capivano perchè non avevano vissuto quello che ho vissuto io, ma lo senti quando c’è qualcosa e alla fine ho avuto ragione.“

Alessandro Florenzi

Aggiunge l’esterno: “In tutte le squadre deve esserci questo mix giusto per creare un gruppo vincente. Al Milan ci sono diversi giovani che diventeranno campioni, ma a volte anche l’esperienza ti aiuta.“

Conclude sulla sua ex squadra della Roma: “Non ho potuto festeggiare in incognito ma l’avrei fatto sicuramente. Ciò che un po’ mi dispiace è di non aver vinto qualche trofeo con la Roma.“

