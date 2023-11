Le parole di Davide Frattesi, centrocampista dell’Italia, dopo il pareggio che vale la qualificazione agli europei

Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Raisport dopo il pareggio degli Azzurri contro l’Ucraina che permette all’Italia di qualificarsi ai prossimi europei. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sapevamo che, se non fossimo riusciti a fare gol nei primi sessanta minuti sarebbe diventata complicata, ma è normale. Poi loro l’hanno messa sul fisico, sulle palle alte: abbiamo sofferto, ma la partita è stata buona e contava passare il turno».

SCAVETTO SU TRUBIN E PRESTAZIONE – «Sì, ci ho pensato, ma ricordando la partita di Champions col Benfica mi ricordavo che Trubin usciva sempre in spaccata e ho cercato di mettergliela sotto le gambe, poi l’ho chiusa troppo».

CONTATTO MUDRYK-CRISTANTE – «Non sembra così netto. Sembra che non lo tocchi, poi dal campo sinceramente non ho visto praticamente nulla: rivedendo un altro replay sembrava l’avesse toccato, ma se ne vedo un altro non l’ha neanche sfiorato».

QUARTA FASCIA – «É chiaro che prendere squadre alla portata all’inizio è fondamentale. Però siamo l’Italia, siamo campioni in carica e andremo lì cercando di ripetere qualcosa di fantastico».

