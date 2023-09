Italia fuori anche da Euro 2024? Il pareggio contro i macedoni importa fino ad un certo punto. Ecco il perchè

Si complica la strada che porterebbe l‘Italia verso gli Europei del 2024, ma non tutto è perduto perché, anche dovesse arrivare terza nel girone, la squadra di Spalletti ha ancora un possibilità di qualificarsi

Sarà dunque un testa a testa con l’Ucraina per il secondo posto, che garantisce un pass diretto e già martedì a Milano sarà una gara decisiva. Ma la Nazionale avrebbe un’ulteriore possibilità di qualificarsi, passando per gli spareggi. Tre i posti in palio, con gli azzurri che nel caso tornerebbero in campo a marzo 2024 per staccare un pass attraverso il percorso riservato alle nazionali di Lega A, con due partite da vincere: semifinale ed eventuale finale. Tutto questo per aver raggiunto le Final Four di Nations League.

