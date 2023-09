Ciro Immobile non avrebbe digerito la decisione di Luciano Spalletti di lasciarlo in panchina in Italia-Ucraina

Ciro Immobile non avrebbe digerito l’esclusione decisa da Spalletti nella sfida di martedì tra Italia e Ucraina. Questo retroscena lo racconta l’edizione odierna de Il Messaggero.

Il capitano della Lazio è subito rientrato in gruppo con i biancocelesti in vista della sfida della Juve. Se dal punto di vista fisico l’attaccante è sembrato in piena forma, lo stesso non si può dire dal punto di vista emotivo e dell’umore.

